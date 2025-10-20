Возвращение летучего голландца

Макс Ферстаппен вернулся в гонку за звание чемпиона мира-2025. На Гран-при США голландец выдал отменное выступление, выиграв все, что можно, и сократил отставание от лидера первенства Оскара Пиастри до 40 очков. Это все еще много. Но ведь не так давно, в конце августа, отставание лидера Red Bull от гонщика McLaren составляло 104 очка. Чтобы отыграть большую часть этого дефицита, Ферстаппену хватило четырех гонок. А до завершения первенства остается еще пять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макс Ферстаппен

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Макс Ферстаппен

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Макс Ферстаппен уже по завершении состоявшегося в воскресенье поздно вечером Гран-при США в общении с журналистами отметил, что, если бы пару месяцев назад кто-то сказал, что считает его реальным претендентом на титул в этом году, он счел бы такого человека идиотом. И был бы прав. После состоявшегося 31 августа Гран-при Нидерландов, который выиграл Оскар Пиастри, отставание голландца от лидера чемпионата достигло 104 очка. Такое в реальной жизни вроде бы не отыгрывается. Но, как говорится, самая темная ночь перед рассветом. И этот рассвет начался для Ферстаппена уже на следующей гонке — в Италии. И пока не заканчивается.

Весьма вероятно, что и дальше у четырехкратного чемпиона мира дела будут идти как минимум не хуже. В идеале ему, конечно, хотелось бы чего-то похожего на то, как они шли на состоявшемся в воскресенье поздно вечером Гран-при США.

В Остине Ферстаппен был безупречен. Он выиграл субботний спринт, в то время как и Оскар Пиастри, и его напарник по McLaren Ландо Норрис выбыли из заезда уже на первом круге (Пиастри слишком агрессивно пытался вернуть утраченную со старта позицию, подцепил оказавшегося не в том месте Нико Хюлькенберга и уже от его Haas влетел в машину Норриса). Он был безупречен и в квалификации к основной гонке. Интересно, что выиграл он ее, даже несмотря на то что не успел пойти на свой последний быстрый круг. То есть у его конкурентов было на одну попытку больше, но и это не помогло. Наконец, в основной гонке Ферстаппен выступил в стиле, который демонстрировал в 2023 году. Тот сезон прошел при чрезмерном доминировании Red Bull. Вопрос о победителе этапов почти всегда снимался уже после первого поворота. Так было и в Техасе, где гонка получилась, прямо скажем, небогатой на события. Чуть развлек публику разве что Шарль Леклер, очень старавшийся превратить свое третье место на старте во второе на финише. Без, к сожалению для гонщика Ferarri, успеха — Норрис, который снова проспал старт, все-таки вторую ступень подиума себе выбил. А вот Пиастри прибыл к финишу только пятым.

За один лишь этап Ферстаппен отыграл у Пиастри 24 очка. Теперь он уступает австралийцу только 40 очков. Да это все еще много. Будь в роли преследователя Пиастри не Ферстаппен, руководству McLaren можно было бы не особо беспокоиться. «Но Макс способен удивлять. Он делает это постоянно»,— отметил босс Red Bull Лоран Мекис. «Многие ведь предупреждали, что Ферстаппена никогда нельзя сбрасывать со счетов. Будь я на месте боссов McLaren, я бы почаще смотрел в зеркала заднего вида,— добавил руководитель Sauber, а в свое время спортивный директор Red Bull Джонатан Уитли.— Макс просто лучший гонщик мира».

Без сомнений, критики Ферстаппена отметят, что возвращение голландца стало возможным только благодаря тому, что в Red Bull наконец решили проблемы с машиной.

По ходу сезона она могла показывать скорость, но как отмечали в команде, работала она как положено только в очень узком диапазоне настроек. Red Bull последних недель действительно стал пободрее. Тут надо смотреть даже не на результаты Ферстаппена, сколько на выступления второго номера команды Юки Цуноды. По ходу большей части чемпионата он не поднимался выше восьмого места. Да и то так высоко он был лишь раз, а обычно и вовсе оставался вне очковой зоны. Но в последних четырех гонках дважды сумел стать шестым, включая и американский этап. То есть да, машина действительно стала быстрее, но списывать все только на нее нельзя. Вот в 2023-м, когда Red Bull в техническом плане и вправду был на голову сильнее остальных, даже второй номер «быков» Серхио Перес был вне досягаемости для гонщиков других команд. Тут такого нет, так что первичен во взлете Ферстаппена именно его талант.

Как уже было сказано, в завершающую часть сезона Ферстаппен входит, имея отставание 40 очков от Пиастри. До конца первенства осталось еще пять гонок. Из них две с субботними спринтами. То есть на кону остается 141 очко. А значит все в руках самого голландца. В среднем за этап ему нужно отыгрывать у Пиастри чуть более восьми очков. Вполне реальный вариант. Если он сработает, Ферстаппен станет лишь вторым после Михаэля Шумахера гонщиком, которому удалось выиграть пять чемпионатов мира «Формулы-1» подряд.

Александр Петров