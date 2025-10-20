Екатеринбуржцу назначили 17 лет колонии за нападение на бездомных и убийство

Свердловский областной суд приговорил 22-летнего екатеринбуржца Никиту Манаенкова к 17 годам колонии строгого режима за убийство и покушение на убийство бездомных. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, его признали виновным по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

По версии обвинения, 3 апреля Никита Манаенков в состоянии алкогольного опьянения избил двух бездомных и изрезал им лица ножом, когда они спали на скамейках на аллее в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы Бажова. Происходящее он снимал на телефон. «У фигуранта из хулиганских побуждений возник умысел на убийство указанных граждан. Несмотря на то, что они находились в беспомощном состоянии, поскольку спали, а один из мужчин был инвалидом ввиду частичного отсутствия у него нижних конечностей, злоумышленник стал наносить им удары руками, ногами»,— сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

После жестокого избиения подсудимый с места происшествия скрылся, решив, что потерпевшие скончались. Но прохожие вызвали скорую помощь. Одного пострадавшего удалось спасти, потерпевший с инвалидностью умер через несколько дней.

«В раскрытии этих жестоких преступлений были задействованы, в том числе, сотрудники полиции. В результате предпринятых мер удалось выйти на след фигуранта и задержать его в кратчайшие сроки»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего в размере 1 млн руб. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Артем Путилов