Регионы УрФО вошли топ-10 рейтинга научно-технологического развития субъектов РФ

Свердловская и Тюменская области вошли в топ-10 рейтинга научно-технологического развития субъектов России по итогам 2024 года, следует из данных «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Свердловская область за год поднялась с 10 на девятое место и набрала 54,76 балла. Тюменская область оказалась на 10 месте с 53,08 баллами — в 2023 году она была на 11 месте. Рейтинг основывается на данных Росстата и Роспатента, которые характеризуют человеческие ресурсы и материально-техническую базу в сфере науки и технологий, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности.

В рейтинге уральские регионы обогнали Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, Нижегородская, Московская, Самарская, Тульская области и Пермский край. На субъекты РФ, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 65% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг.

Ирина Пичурина