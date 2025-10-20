В Удмуртии медиана зарплаты гендиректоров составила 150 тысяч рублей

В Удмуртии медиана предлагаемой зарплаты для генеральных директоров достигла 150 тыс. руб. в сентябре, следует из данных исследования сервиса hh.ru.

С января по сентябрь в России было открыто почти 6 тыс. вакансий для СЕО, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Удмуртии было предложено 40 вакансий для топ-менеджеров, что составляет 1% от общего спроса по стране.

Напомним, на 5% увеличились зарплаты рабочего персонала в Удмуртии за год. Средняя предполагаемая зарплата в данной сфере в регионе по итогам семи месяцев этого года составила 84,9 тыс. руб. По этому показателю республика заняла шестое место в ПФО.

Анастасия Лопатина