Зарплаты рабочего персонала в Удмуртии увеличились на 5% за год

На 5% увеличились зарплаты рабочего персонала в Удмуртии за год, сообщает пресс-служба hh.ru. Средняя предполагаемая зарплата в данной сфере в регионе по итогам семи месяцев этого года составила 84,9 тыс. руб. По этому показателю республика заняла шестое место в ПФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По количеству открытых вакансий в сфере рабочего персонала Удмуртия заняла седьмое место в ПФО. За семь месяцев компании республики открыли 13,6 тыс. вакансий, что на 19% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

На рынке труда ПФО для рабочего персонала было открыто 250,1 тыс. вакансий в январе-июле этого года, что на 19% меньше, чем годом ранее.

Медиана предлагаемой зарплаты в первом полугодии составила 89,1 тыс. руб., увеличившись на 5% или 4,3 тыс. руб. за год.