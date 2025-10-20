Новое дело экс-сенатора Арашукова рассматривают в колонии «Черный дельфин»

Ленинский районный суд Оренбурга рассматривает новое уголовное дело экс-сенатора Рауфа Арашукова, который отбывает пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин». Заседания проходят на территории исправительного учреждения для обеспечения мер безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На первом выездном заседании огласили обвинительное заключение и исследовали письменные доказательства. Господин Арашуков свою вину не признал и заявил, что даст показания позже. На следующем заседании планируется допросить свидетелей.

Рауфа Арашукова обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что через адвоката он передал 3 млн руб. сотруднику управления ФСИН по Оренбургской области для создания привилегированных условий в колонии. Еще 3 млн руб. он передать не успел, полагают правоохранители.

В сентябре адвокат осужденного за организацию убийств Рауфа Арашукова заявил о желании клиента отправиться на СВО. Юрист указывал, что приговоренным к пожизненному «обычно отказывают» в заключении контракта с Минобороны.