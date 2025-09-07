Осужденный за организацию убийств экс-сенатор от КЧР Арашуков просился на СВО

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков, осужденный на пожизненное заключение за создание ОПС и организацию убийств, неоднократно пытался заключить контракт с Минобороны РФ для отправки в зону СВО. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Эльмар Ализаде.

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков (в центре)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Он подал первое заявление еще когда сидел в "Лефортово", — рассказал защитник экс-парламентария. — Арашуков даже писал обращение к президенту РФ Владимиру Путину». По словам господина Ализаде, попытки осужденного так и не увенчались успехом. Адвокат объяснил, что заключенным на пожизненное «обычно отказывают» в заключении контракта.

Мосгорсуд приговорил экс-сенатора и его отца Рауля Арашукова, бывшего советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз», к пожизненному заключению в декабре 2022 года. В зависимости от роли каждого в действиях преступного сообщества их признали виновными в создании ОПС (ст. 210 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), растрате (ст. 160 УК РФ) и ложном доносе (ст. 306 УК РФ). Суд постановил, что Арашуковы похитили у разных структур «Газпрома» газ на общую сумму более 4,5 млрд руб., а также были заказчиками убийств зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

В октябре 2024 года против Рауфа Арашукова возбудили новое уголовное дело — о даче взятки в 3 млн руб. сотруднику УФСИН по Оренбургской области. Экс-сенатор хотел добиться «привилегированных условий содержания».

