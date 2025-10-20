Атмосферный фронт принесет в Петербург дожди и ограничит приток тепла 20 октября

В понедельник, 20 октября, атмосферный фронт заденет Санкт-Петербург краем своей облачной системы. Местами он вызовет небольшие дожди, которые вместе с облаками ограничат приток солнечного тепла, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Столбики термометров в Северной столице покажут 6…+8 градусов, в Ленинградской области — +4…+9 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Во вторник, 21 октября, без осадков, ночью — +2…+4 градуса, днем — +8…+10 градусов.

Артемий Чулков