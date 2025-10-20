Налог на имущество физлиц в Ярославле увеличат до максимума

Мэрия Ярославля внесла в муниципалитет Ярославля проект решения об увеличении налога на имущество физических лиц до максимальной ставки 0,3%. Проект размещен на сайте мэрии.

В настоящее время в Ярославле предусмотрена градация по налогу на имущество в зависимости от стоимости. Минимальная ставка составляет 0,1% для имущества с кадастровой стоимостью менее 2 млн руб., 0,15% — от 2 до 5 млн руб., 0,2% — свыше 5 млн руб. Проект решения отменяет эти льготы, все собственники будут платить по ставке 0,3% — максимальной, предусмотренной Налоговым кодексом РФ.

Также под налогообложение попадут объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов являются жилой дом, гаражи и машиноместа вне зависимости от их кадастровой стоимости.

Налог для граждан будет повышаться постепенно — не более чем на 10% в год. Ожидается, что изменение будет дополнительно приносить в бюджет Ярославля около 10 млн руб. ежегодно.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что отменить пониженные ставки налога в областном центре потребовал губернатор Михаил Евраев. В большинстве муниципальных образований жители уже платят по ставке 0,3%.