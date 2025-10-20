В СК назвали причину аварийной посадки самолета в Пулково

Причиной аварийной посадки самолета «Азербайджанских авиалиний» в аэропорту Пулково стала, по предварительным данным, неисправность шасси. Самолет выполнял рейс Санкт-Петербург — Баку.

«При взлете не убралась стойка шасси», — сообщили в Западном МСУТ СК России.

Никто не пострадал. Воздушное судно не было повреждено.

В пресс-службе Пулково сообщали, что экипаж запросил немедленный возврат вскоре после взлета. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.