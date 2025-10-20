Airbus A320 AZAL экстренно сел в Пулково из-за неисправности с шасси

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Баку, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково из-за технических проблем с шасси. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Пулково.

По данным служб аэропорта, после вылета экипаж запросил немедленный возврат, подал сигнал бедствия «MayDay» и изменил код ответчика на аварийный. После приземления воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Сообщается, что обстановка на борту оставалась спокойной, и эвакуация по аварийным трапам не потребовалась. К самолету были направлены службы аэропорта.