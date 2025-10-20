Глава Башкирии распорядился выделить трем компаниям 24 гектара земли

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился дать в аренду компаниям «Стройиндустрия», «Башмаркет» и «Михайловка» три участка площадью 24 га без проведения торгов для реализации инвестиционных проектов.

Компания «Стройиндустрия» собирается открыть производство вторичного щебня в Орджоникидзевском районе Уфы. Для этого компания арендует около 2,3 га на Чекмагушевской улице. Как сообщал «Ъ-Уфа», фирма собирается вложить в проект 75 млн руб. В производстве будут использоваться отходы от сноса зданий. В сентября «Стройиндустрия» и правительство Башкирии подписали соглашение о защите и поощрении инвестиций.

«Башмаркет» инвестирует 30 млн руб. в строительство торгово-сервисного центра в Аскарово, райцентре Абзелиловского района. Компания получит в аренду 800 кв. м на улице Рамазана Уметбаева.

Самый крупный участок — площадью более 21,6 га — арендует строительная компания «Михайловка» для комплексного развития территории. Из распоряжения главы региона следует, что фирма обязалась построить шестнадцать многоквартирных домов с последующей передачей 120 квартир в собственность республики для заселения детей-сирот.

ООО «Стройиндустрия» зарегистрировано в 2014 году в Уфе, занимается, в числе прочих, ремонтом дорог, сносом аварийного жилья, очисткой территорий от снега. По данным Rusprofile, учредителем компании является Эрик Улимаев. В прошлом году выручка «Стройиндустрии» составила 222,5 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млн руб.

ООО «Башмаркет» зарегистрировано в 2022 году в Аскарово, основной вид деятельности — прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах. Учредитель — Лилия Гаскарова. В 2024 году финансовые показатели компании оказались нулевыми.

ООО «Михайловка» зарегистрировано в прошлом году в Уфе, компания на 95% уставного капитала принадлежит АО «Меркурий», 5% — ООО «Строительная компания "АНИ"». Финансовые показатели в 2024 году были нулевыми.

Идэль Гумеров