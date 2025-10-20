Продажи портативных колонок в России за лето сократились на 8%

Летом продажи портативных колонок в России сократились, следует из данных МТС. В период с июня по август было продано около 870 тыс. таких устройств на сумму более 4 млрд руб. — это меньше на 8% штуках и на 7% в деньгах, чем за летний период прошлого года.

На маркетплейсах продажи портативных колонок за лето, напротив, увеличились. Продажи на Ozon выросли на 50%, на Wildberries — на 30%. Такая динамика связана с большим спросом на устройства с встроенным голосовым помощником, заявил «Ъ» представитель Ozon. «Оборот умных устройств на Ozon также вырос в 1,5 раза год к году», — добавил он. Это подтверждают и данные GfK, с которыми ознакомился «Ъ».

Лидерами продаж летом стали малоизвестные китайские бренды (27%), JBL (16%) и Defender (10%), сообщили в МТС. По словам представителя Ozon, лидерами продаж остаются JBL, Xiaomi и российский бренд Defender. На Wildberries самыми популярными брендами стали JBL, Sven и Xiaomi.

Гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что значительная часть потребителей уже владеют портативными колонками. Летом новинок не появлялось, что и спровоцировало снижение спроса.

