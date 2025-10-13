На трассе «Завьялово—Гольяны» установят пункт весогабаритного контроля

На участке между пятым и шестым км дороги «Завьялово—Гольяны» будет смонтирована новая система весогабаритного контроля, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Она предназначена для профилактики нарушений и повышения сохранности дорожного полотна, так как перегруженные грузовые автомобили являются одной из главных причин разрушения дорог.

Система будет круглосуточно измерять нагрузки на оси и габариты проезжающих автомобилей. В случае выявления перегруза будет фиксироваться нарушение и номер автомобиля. Нарушителю грозит штраф.

Анастасия Лопатина