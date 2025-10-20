Владелец петербургских ветклиник выкупил московскую гостиницу «Велес»

Российский новый университет продал отель «Велес» на северо-западе Москвы. Здание площадью 5,7 тыс. кв. м на улице Вилиса Лациса 23 сентября перешло к ООО «Управляющая компания», обнаружил “Ъ” в выписке на этот объект из ЕГРН.

В СПАРК указано, что учредителем новой компании-балансодержателя актива выступает Алексей Клявин, владелец сети ветеринарных клиник «Ситивет» и «Прайд». В университете отказались от комментариев. В клиниках «Ситивет» и Прайд» не ответили на запрос “Ъ”.

Партнер NF Group Марина Малахатько оценил сумму сделки в 1–1,2 млрд руб., директор направления рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов — в 0,9–1 млрд руб. Он не исключает, что объект может быть переоборудован под ветклинику, учитывая растущий спрос на такие услуги.

Подробности — в материале «Ъ» «К отелю возник животный интерес».