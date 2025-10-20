Союз торгцентров пожаловался на демпинг со стороны маркетплейсов

Союз торговых центров России (СТЦ) попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) дать оценку проводимому маркетплейсами ценовому демпингу и предусмотреть его ограничение. Эта практика является «недобросовестной и ущемляющей интересы участников рынка ритейла и торговых центров», сказано в письме президента СТЦ Булата Шакирова, направленном 19 сентября главе ФАС. В ФАС заверили “Ъ”, что рассмотрят обращение.

Практика демпинга со стороны платформ ведет к сокращению других каналов продаж, пояснил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Российские бренды не могут планировать производство и ценовую политику из-за навязывания маркетплейсами необходимого площадкам уровня цен на товары, отметил гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых. По его словам, разница между ценой на маркетплейсе и в офлайн-рознице может составлять от 20% до 70%.

Ограничение возможности использования инструмента скидок может привести к созданию неравных условий для цифровых платформ, опасаются в Wildberries. В Ozon признали, что важно не допускать злоупотребления в использовании скидок, и для решения этого вопроса нужно проработать балансирующий механизм, который будет защищать интересы продавцов.

