Направление e-commerce в Сбербанке возглавит Илья Кретов

Директор электронной коммерции Т-Банка Илья Кретов покидает банк, рассказали “Ъ” источники на банковском рынке. Новым местом работы господина Кретова, по их словам, станет Сбербанк (MOEX: SBER), где он возглавит направление е-commerce.

В Сбербанке “Ъ” подтвердили, что Илья Кретов присоединился к команде «Сбера» в роли вице-президента банка—директора дирекции развития индустрии электронной коммерции. Господин Кретов «сосредоточится на взаимодействии с партнерами в сфере электронной коммерции, а также на совершенствовании клиентского пути и цифрового опыта пользователей партнерских сервисов».

До сих пор куратора направления e-commerce в банке не было — этот вопрос находился в ведении зампреда правления Кирилла Царева. E-commerce для банков сейчас один из приоритетов. Оборот сегмента е-commerce, по данным «Infoline-аналитики», в 2024 году составил 20% от всего розничного рынка страны, или 11,4 трлн руб. В этом году прогнозируется рост на 32%.

