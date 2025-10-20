Торговля пройдет отладку

Как стало известно “Ъ”, директор e-commerce Т-Банка Илья Кретов переходит на позицию вице-президента в Сбербанк (MOEX: SBER), где возглавит то же направление. Сам «Сбер», крупный игрок на рынке е-commerce, сейчас находится в условиях жесткой конкуренции на рынке онлайн-торговли. Одновременно банки маркетплейсов вступают в прямую конкуренцию с его эквайринговым бизнесом. От руководителя направления e-commerce потребуется комплексный подход к решению этих вызовов.

О том, что директор электронной коммерции Т-Банка Илья Кретов покидает банк, рассказали “Ъ” источники на банковском рынке. Новым местом работы господина Кретова, по их словам, станет Сбербанк, где он возглавит направление е-commerce. В Т-Банке подтвердили информацию об уходе господина Кретова.

Показатели деятельности подразделения е-commerce в Т-Банке не раскрыли. T-Bank eCommerce предлагает спектр услуг для селлеров: прием платежей, облачную кассу, сервисы рассрочки, бухгалтерию, сопровождение по 115-ФЗ и др. Согласно информации на сайте, количество клиентов платформы — 290 тыс., или более 50% онлайн-продавцов страны.

В Сбербанке “Ъ” подтвердили, что Илья Кретов присоединился к команде «Сбера» в роли вице-президента банка—директора дирекции развития индустрии электронной коммерции. «Илья сосредоточится на взаимодействии с партнерами в сфере электронной коммерции, а также на совершенствовании клиентского пути и цифрового опыта пользователей партнерских сервисов»,— указали в банке. До сих пор непосредственного куратора направления e-commerce в банке не было, этот вопрос находился в ведении зампреда правления Кирилла Царева. E-commerce для банков сейчас один из приоритетов, так как маркетплейсы стали невероятно популярны и генерируют большую выручку, а банку нужно предложить им работу с их финансами, чтобы она была удобной и выгодной, говорит управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. Оборот сегмента е-commerce, по данным «Infoline-аналитики», по итогам 2024 года составил 20% от всего розничного рынка страны, или 11,4 трлн руб., и в этом году вырастет на 32%, до 14,9 млрд руб.

При этом у группы «Сбера» есть бизнес в сфере онлайн-торговли: «Купер», «Самокат» и «Мегамаркет». По данным портала EcomHub, по итогам 2024 года «Сбер» занимал третье место на рынке электронной коммерции РФ с долей 7% и оборотом 807,7 млрд руб. Первые две позиции занимают Wildberries и Ozon. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, для Ильи Кретова это не просто смена работы — это расширение направления работы. «"Сбер" и Т-Банк развивают совсем разные экосистемы онлайн-торговли,— говорит он.— У Т-Банка сервисы для бизнеса любого размера, развивающего онлайн-торговлю. У "Сбера" сервисы для потребителей онлайн-услуг и сервисы для бизнеса (онлайн-кассы, инсейлз и др.)». Е-commerce «Сбера» сейчас находится под жестким прессом конкурентов в онлайн-торговле, при этом банки маркетплейсов вступают в конкуренцию с эквайрингом «Сбера», указывает господин Бурмистров.

В ближайшем будущем конкурировать будут неотехнологические платформы, где инструментарий e-commerce составит основу продуктового предложения для клиентов, уверен управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. «Сейчас активно развиваются некарточные платежные сервисы, масштабное внедрение внутрироссийских и трансграничных платежей по QR, обсуждается создание альтернативной "Миру" платежной системы банками, в числе инициаторов "Сбер",— отмечает глава TopContact Артур Шамилов.— И онлайн-торговля — основной полигон для внедрения всех этих инноваций». Илья Кретов работал с лучшими мировыми практиками в сфере e-commerce, имеет большой опыт в маркетинге и развитии кросс-продаж бизнеса, что будет особенно востребовано в условиях стоящих перед «Сбером» вызовов, заключает он.

Ксения Дементьева