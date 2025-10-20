370 тысяч человек воспользовались гостиничными услугами в Удмуртии с начала года

В Удмуртии в январе-августе 2025 года гостиничными услугами воспользовались более 370 тыс. человек, пишет «Интерфакс». Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Регион участвует в национальном проекте «Туризм и гостеприимство», в рамках которого федеральный бюджет выделил более 700 млн руб. за 2022-2025 годы. Основные меры поддержки включают строительство модульных отелей.

Напомним, 250 млн рублей получат предприниматели из УР на строительство модульных отелей. Шесть новых баз отдыха будут созданы в Воткинске, а также в Завьяловском, Сарапульском, Каракулинском и Якшур-Бодьинском районах. В результате реализации проектов появится 174 новых номера и соответствующая инфраструктура.

Анастасия Лопатина