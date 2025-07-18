250 млн рублей получат предприниматели из УР на строительство модульных отелей

Предприниматели из Удмуртии получат 250 млн руб. на строительство модульных отелей в рамках федеральной программы, сообщил глава республики Александр Бречалов в Telegram. 11 инвестиционных проектов из региона прошли отбор, из них пять — уже работающие туристические объекты, которые расширят номерной фонд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Шесть новых баз отдыха будут созданы в Воткинске, а также в Завьяловском, Сарапульском, Каракулинском и Якшур-Бодьинском районах. В результате реализации проектов появится 174 новых номера и соответствующая инфраструктура.