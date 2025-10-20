В Госдуме напомнили о выплатах пенсий в ноябре раньше из-за праздников

График выплат пенсий в ноябре скорректируют из-за праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства. Выплаты поступят уже 1 ноября, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин.

2, 3 и 4 ноября в России объявлены нерабочими. Из-за этого Социальный фонд заранее переносит даты перечислений выплат. «Если установленная дата доставки пенсии приходится на выходной или праздник, средства поступают раньше — в последний рабочий день перед длинными выходными»,— сообщил господин Говырин.

Депутат добавил, что такой порядок касается тех, кто получает пенсию через банк, и тех, кому выплаты доставляют на дом или через почтовое отделение. Деньги на банковские счета перечисляют заранее — не позднее 31 октября, уточнил он.

В 2026 году в России дважды проиндексируют страховые пенсии — в феврале и в апреле. Также повысят пенсии для инвалидов, граждан старше 80 лет и пенсии по потере кормильца.