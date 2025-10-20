Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Петербург стал третьим среди регионов по научно-технологическому развитию

Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию. Список составлен по результатам 2024 года, пишет РИА Новости.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Северная столица набрала 70,11 балла по итогам прошедшего года. При этом Петербургу не удалось улучшить свое положение в рейтинге. За год город опустился на одну позицию в списке.

Его обогнала Республика Татарстан, набравшая 70,56 балла. В лидерах остается Москва — у столицы 81,81 балла.

Для составления рейтинга использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

Татьяна Титаева

