ОСК может удвоить вложения в модернизацию «Северной верфи»

Вложения Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в модернизацию «Северной верфи» в Санкт-Петербурге может вырасти с 300 млрд руб. до 600 млрд руб. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленные отраслевые и административные источники, на рост инвестиций указывает технико-экономическое обоснование проекта, находящегося «на финальной стадии».

Увеличение объемов финансирования реконструкции «Северной верфи» связано с уточнением объемов работ, а также «с включением в смету дополнительных объектов и оборудования». Итоговые вложения «сопоставимы» с предварительной оценкой инвестиций в строительство новой верфи ОСК в бухте «Промежуточная» в Уссурийском заливе на Дальнем Востоке. Мощность этого предприятия должна составить до 12 единиц в год, его запуск намечен на 2032 г. Инвестиции в проект оцениваются в 600 млрд руб.

О планах модернизации судостроительного предприятия в Санкт-Петербурге ранее рассказывал глава ОСК Андрей Пучков. По его словам, строительство новых стапелей и цехов начнется поэтапно во втором квартале 2026 года без остановки текущих проектов, а завершить работы планируют к 2030 году. К концу 2028 года верфь должна перейти на новую судостроительную технологию, что позволит создавать суда длиной до 350 м и шириной 60 м, «охватив все потребности» военного и гражданского флотов. «Северная верфь» в августе этого года спустила на воду фрегат «Адмирал Амелько» — модернизированную версию проекта 22350 с увеличенным числом пусковых установок ракет, включая гиперзвуковые «Цирконы» и крылатые ракеты «Калибр». Это один из крупнейших боевых кораблей, созданных для ВМФ России за три последних десятилетия.

Влад Никифоров