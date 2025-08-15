Адмиральский час на «Северной верфи»

Петербургская «Северная верфь» 14 августа спустила на воду фрегат «Адмирал Амелько» — модернизированную версию проекта 22350 с увеличенным числом пусковых установок ракет, включая гиперзвуковые «Цирконы» и крылатые ракеты «Калибр». Это один из крупнейших боевых кораблей, созданных для ВМФ России за три последних десятилетия, его строительство заняло шесть лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин / РИА Новости Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Новый корабль получил имя флотоводца Николая Амелько (1914–2007; во время Великой Отечественной войны обеспечивал проводку конвоев в Финском заливе, а завершил карьеру на посту заместителя начальника Генерального штаба по ВМФ). Во время церемонии на верфи открыли мемориальную экспозицию в его честь, а «крестной матерью» фрегата стала супруга внука адмирала Елена Амелько, по морской традиции разбившая о корму бутылку шампанского. В торжествах в Санкт-Петербурге также участвовали помощник президента РФ Николай Патрушев и главком ВМФ Александр Моисеев.

Присутствовавший на церемонии глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков рассказал журналистам о планах масштабной модернизации «Северной верфи»: строительство новых стапелей и цехов начнется поэтапно во втором квартале 2026 года без остановки текущих проектов, а завершить работы планируют к 2030 году. К концу 2028-го верфь должна перейти на новую судостроительную технологию, что позволит создавать суда длиной до 350 м и шириной 60 м, «охватив все потребности» военного и гражданского флотов, доложил господин Пучков. Он также отметил достижение «уверенных темпов» серийного строительства фрегатов 22350. Сейчас на предприятии строятся еще три фрегата этого типа: «Адмирал Чичагов», «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

По сравнению с первым кораблем серии «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (стандартное водоизмещение 4500 тонн) «Адмирал Амелько» обладает увеличенным водоизмещением и большим количеством пусковых установок «главного калибра» на борту: на нем размещены три универсальных корабельных стрельбовых комплекса вместо двух на предыдущих фрегатах данного типа. Каждый комплекс имеет восемь ячеек для ракет «Циркон», «Оникс» или «Калибр», таким образом, новый корабль несет в залпе до 24 ракет.

«Адмирал Амелько» и однотипный «Адмирал Чичагов» заложены на ПАО «Судостроительный завод "Северная верфь"» 23 апреля 2019 года в присутствии президента РФ Владимира Путина.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов. Головной корабль серии «Адмирал флота Советского Союза Горшков» принят в состав ВМФ в 2018 году. Всего запланировано строительство 12 кораблей, построено пять (три — в составе флота), еще три строятся.

После спуска фрегату предстоит длительный цикл достройки и испытаний. Как ожидается, в течение 12–18 месяцев кораблестроители смонтируют вооружение и иные корабельные системы, еще четыре-шесть месяцев займут швартовные испытания. Финальным этапом станут государственные испытания длительностью до года, включая тестовые пуски «Цирконов».

«Адмирал Амелько» входит в число крупнейших боевых надводных кораблей, спущенных отечественными верфями в современной России. За последние пять лет российские верфи сдали 12 надводных кораблей второго и третьего ранга (фрегаты, корветы, малые ракетные катера, десантные и патрульные корабли), пять атомных и пять дизель-электрических подлодок. Для сравнения: за тот же период Китай и США ввели в эксплуатацию 100 и 45 крупных кораблей аналогичных классов, а также 19 (из них 12 дизель-электрических) и 9 субмарин соответственно.

Крупнейшими заказами ВМФ России в новейшей истории являются два универсальных десантных корабля проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» водоизмещением 30 тыс. тонн. Они заложены в 2020 году на керченском заводе «Залив» взамен так и не поставленных французских УДК типа «Мистраль». Но пока оба корпуса остаются на стапелях без четких сроков спуска на воду.

Дмитрий Сотак