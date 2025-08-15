Адмиральский час на «Северной верфи»
В Санкт-Петербурге спущен на воду новый ракетный фрегат
Петербургская «Северная верфь» 14 августа спустила на воду фрегат «Адмирал Амелько» — модернизированную версию проекта 22350 с увеличенным числом пусковых установок ракет, включая гиперзвуковые «Цирконы» и крылатые ракеты «Калибр». Это один из крупнейших боевых кораблей, созданных для ВМФ России за три последних десятилетия, его строительство заняло шесть лет.
Фото: Артем Пряхин / РИА Новости
Новый корабль получил имя флотоводца Николая Амелько (1914–2007; во время Великой Отечественной войны обеспечивал проводку конвоев в Финском заливе, а завершил карьеру на посту заместителя начальника Генерального штаба по ВМФ). Во время церемонии на верфи открыли мемориальную экспозицию в его честь, а «крестной матерью» фрегата стала супруга внука адмирала Елена Амелько, по морской традиции разбившая о корму бутылку шампанского. В торжествах в Санкт-Петербурге также участвовали помощник президента РФ Николай Патрушев и главком ВМФ Александр Моисеев.
Присутствовавший на церемонии глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков рассказал журналистам о планах масштабной модернизации «Северной верфи»: строительство новых стапелей и цехов начнется поэтапно во втором квартале 2026 года без остановки текущих проектов, а завершить работы планируют к 2030 году. К концу 2028-го верфь должна перейти на новую судостроительную технологию, что позволит создавать суда длиной до 350 м и шириной 60 м, «охватив все потребности» военного и гражданского флотов, доложил господин Пучков. Он также отметил достижение «уверенных темпов» серийного строительства фрегатов 22350. Сейчас на предприятии строятся еще три фрегата этого типа: «Адмирал Чичагов», «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».
По сравнению с первым кораблем серии «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (стандартное водоизмещение 4500 тонн) «Адмирал Амелько» обладает увеличенным водоизмещением и большим количеством пусковых установок «главного калибра» на борту: на нем размещены три универсальных корабельных стрельбовых комплекса вместо двух на предыдущих фрегатах данного типа. Каждый комплекс имеет восемь ячеек для ракет «Циркон», «Оникс» или «Калибр», таким образом, новый корабль несет в залпе до 24 ракет.
«Адмирал Амелько» и однотипный «Адмирал Чичагов» заложены на ПАО «Судостроительный завод "Северная верфь"» 23 апреля 2019 года в присутствии президента РФ Владимира Путина.
Фрегаты проекта 22350 предназначены для поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов. Головной корабль серии «Адмирал флота Советского Союза Горшков» принят в состав ВМФ в 2018 году. Всего запланировано строительство 12 кораблей, построено пять (три — в составе флота), еще три строятся.
После спуска фрегату предстоит длительный цикл достройки и испытаний. Как ожидается, в течение 12–18 месяцев кораблестроители смонтируют вооружение и иные корабельные системы, еще четыре-шесть месяцев займут швартовные испытания. Финальным этапом станут государственные испытания длительностью до года, включая тестовые пуски «Цирконов».
«Адмирал Амелько» входит в число крупнейших боевых надводных кораблей, спущенных отечественными верфями в современной России. За последние пять лет российские верфи сдали 12 надводных кораблей второго и третьего ранга (фрегаты, корветы, малые ракетные катера, десантные и патрульные корабли), пять атомных и пять дизель-электрических подлодок. Для сравнения: за тот же период Китай и США ввели в эксплуатацию 100 и 45 крупных кораблей аналогичных классов, а также 19 (из них 12 дизель-электрических) и 9 субмарин соответственно.
Крупнейшими заказами ВМФ России в новейшей истории являются два универсальных десантных корабля проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» водоизмещением 30 тыс. тонн. Они заложены в 2020 году на керченском заводе «Залив» взамен так и не поставленных французских УДК типа «Мистраль». Но пока оба корпуса остаются на стапелях без четких сроков спуска на воду.