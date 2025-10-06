В Новосибирской области сбор зерновых замедлился из-за ухудшения погоды

По состоянию на начало октября в Новосибирской области аграрии собрали более 2,6 млн т зерна. Как сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов на оперативном совещании в областном правительстве, уборку осложняют погодные условия.

«Однако за погожие дни намолот прибавился, по зерновым намолот сейчас составляет 2 млн 615 тыс. тонн в бункерном весе, это превышает уже намолот прошлого года, убранная площадь составляет 77%»,— сказал министр.

По его словам, в Татарском муниципальном округе, Кочковском, Венгеровском и Каргатском районах убрано менее 70% площадей зерновых. Это связано с переувлажнением почвы, пояснил министр.

Как писал «Ъ-Сибирь», на территории Новосибирской области резкое похолодание началось в конце сентября. В минувшие выходные выпал первый снег. По данным Западно-Сибирского УГМС, 6 октября в первой половине дня ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха будет находиться в районе от 0 до +2 градусов.

Александра Стрелкова