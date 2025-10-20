Британские военнослужащие могут получить право «немедленно сбивать» неопознанные беспилотники над военными объектами. Сейчас войска могут лишь с помощью специализированного оборудования отслеживать БПЛА, подавлять их сигналы и принудительно изменять траекторию полета, пишет Telegraph.

О нововведениях 20 октября должен объявить министр обороны Великобритании Джон Хили на лекции лорд-мэра Лондона по обороне и безопасности. Соответствующие изменения будут прописаны в законе «О вооруженных силах».

По данным издания, знакомого с содержанием текста выступления министра, ожидается, что Хили напомнит о «растущей угрозе со стороны России», предупредит, что «Великобритания не застрахована от этих угроз» и заявит, что «мы продолжим ежедневно защищать себя».

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ заявлял, что страны НАТО причастны к появлению якобы российских беспилотников в воздушном пространстве Евросоюза.

