Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что страны НАТО причастны к появлению якобы российских беспилотников в воздушном пространстве Евросоюза. Такое мнение господин Бортников высказал на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде.

Директор ФСБ Александр Бортников

Фото: пресс-служба президента РФ Директор ФСБ Александр Бортников

«У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб,— сказал директор ФСБ. — Особенно после привязки провокации с дронами к так называемому "теневому флоту" России». Он уточнил, что провокации с дронами происходят в период обсуждения «угрозы с Востока» и планов по созданию европейской коалиции для отправки войск на Украину.

По поводу «теневого флота» России Александр Бортников заметил, что «локомотивом» в борьбе с ним выступила Великобритания. Именно Лондон, напомнил глава спецслужбы, хотел организовать морскую блокаду Калининграда и российских кораблей на Балтике.

В ночь на 10 сентября в воздушном пространстве Польши обнаружили несколько БПЛА. В республике посчитали беспилотники российскими. После этого НАТО начало операцию «Восточный страж» для укрепления позиций на восточном фланге. Вскоре Россию снова обвинили в нарушении воздушного пространства стран Европы: сначала в Эстонии заявили о вторжении трех российских истребителей, а позже о якобы российских беспилотниках сообщили власти Дании и Норвегии. В Кремле все обвинения отвергли.

