Дневные температуры на Урале в начале недели достигнут +10°

В Свердловской области на неделе ожидается относительно теплая погода для конца октября, до +10°. Обычно в это время года среднесуточные температуры начинают снижаться до нуля — в ближайшие дни зима начнет приходить только на крайний север региона, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». На севере области зима наступает около 21 октября, на юге — 27-28 октября, а в Екатеринбурге — 1 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В начале недели погоду будет определять западная периферия сибирского антициклона. 19 октября в регион пришла холодная воздушная масса, что усилило влияние антициклона. В понедельник будет прохладно — со слабым дневным прогревом в районе +1°..+6°. Во вторник начнется поступление тепла на Средний Урал. Ветер сменит направление на южное, и дневные температуры повысятся до +4°...+9°. Пик потепления придется на среду, когда дневные максимумы достигнут +10°. В четверг влияние антициклона начнет ослабевать, и к границам области приблизится холодный фронт. Осадки ожидаются в пятницу: в северной половине области возможен снег, в южной — дождь. Их объем может увеличиться в воскресенье и в начале следующей недели.

В Екатеринбурге днем понедельника температура установится на отметках +3°..+5°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, юго-западный, 1-6 м/с. Во вторник ночью -2°, днем +9°, ночью среды +1°, днем воздух прогреется до +10°, в четверг ночью будет -1°, днем +6°. Ночью пятницы ожидается -1°, днем +5°, в субботу — ночью +2°, днем +4°, в воскресенье — ночью +3°, днем +6°.

Ирина Пичурина