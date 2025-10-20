Новосибирский губернатор назначил руководителя Усть-Таркского района

Дмитрий Шиберт назначен врио главы Усть-Таркского района Новосибирской области. О кадровом решении губернатор Андрей Травников сообщил на оперативном совещании 20 октября.

Бывший глава района Сергей Синяев по итогам конкурса был избран мэром города Обь. Соответствующее решение горсовет Оби принял 18 сентября. В этом конкурсе также принимал участие Дмитрий Шиберт — первый заместитель главы администрации Татарского муниципального округа.

По данным сайта администрации Татарского округа, у его главы Юрия Вязова два первых заместителя — Дмитрий Шиберт и Юлия Лысенко. Как писал «Ъ-Сибирь», после обрушения 21 сентября части здания школы в Татарске Юлии Лысенко было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций и охраняемых законом интересов общества).

Валерий Лавский