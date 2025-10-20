Китай за три квартала года сократил экспорт редкоземельных магнитов на 7,5%

Объем экспорта редкоземельных магнитов из Китая в январе—сентябре составил более 39,8 тыс. т, что на 7,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

В сентябре объем экспорта редкоземельных магнитов из Китая упал на 6,1% к августу. Было поставлено свыше 5,77 тыс. т против почти 6,15 тыс. т в августе.

Тенденция вряд ли изменится и в последнем квартале года. В первой декаде октября китайские власти в ходе торгового противостояния с США решили усилить контроль за экспортом технологий производства редкоземов. Вывозу без разрешения теперь не подлежат технологии, связанные с добычей, плавкой и разделением редкоземельных металлов, выплавкой металлов, производством магнитных материалов, а также переработкой и использованием вторичных ресурсов редкоземельных металлов и их носителей. То же касается технологий, связанных с монтажом, наладкой, обслуживанием, ремонтом и модернизацией производственных линий.

Эрнест Филипповский