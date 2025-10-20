Два человека погибли в аэропорту Гонконга при столкновении Boeing 747 с машиной

В международном аэропорту Гонконга грузовой самолет Boeing 747 выкатился за взлетно-посадочную полосу (ВПП), врезался в автомашину наземной технической службы и сошел в море, сообщает газета South China Morning Post. В результате погибли двое сидевших в машине работников — тело одного обнаружили в воде, второй скончался в клинике.

Грузовой самолет выполнял рейс Emirates EK9788 из Дубая. Члены экипажа в результате инцидента не пострадали.

Департамент гражданской авиации приступил к расследованию обстоятельств произошедшего для установления причин. По данным администрации аэропорта, отменены 12 грузовых рейсов. Северная ВПП, с которой выкатился самолет, временно закрыта. Еще две полосы — центральная и южная — работают в обычном режиме.

Эрнест Филипповский