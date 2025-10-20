Два человека погибли при атаке БПЛА на Белгородскую область

В селе Ясные Зори Белгородского района в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на сельхозпредприятие погибли мужчина и женщина, они скончались на месте. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.

Господин Гладков добавил, что при атаке также был ранен еще один мирный житель. С минно-взрывной травмой его доставили в больницу, ему проводят операцию в городской больнице №2 в Белгороде.

С 17:00 по 20:00 мск 19 октября над регионами России сбили 15 БПЛА, сообщили в Минобороны. 10 БПЛА были сбиты над Воронежской областью, три — над Белгородской и два — над Ростовской.