В России за три часа сбили 15 беспилотников

Минобороны сообщило о налете беспилотников на российские регионы. Системы ПВО сбили 15 дронов между 17:00 и 20:00 мск.

10 БПЛА были сбиты над Воронежской областью, три — над Белгородской и два — над Ростовской. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при налете погиб военнослужащий белгородского подразделения «Орлан». Еще четыре бойца пострадали, их доставили в больницы с осколочными ранениями. FPV-дрон настиг их при выполнении боевого задания в селе Борисовка Волоконовского района.

Всего в Белгородской области удару подверглись пять муниципалитетов. Ранен мирный житель, повреждены здания и автомобили.

В Воронежской области опасность объявлялась в Нововоронеже, Лискинском и Россошанском районах, а также в самом Воронеже, сообщал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. О последствиях налета он пока не рассказал. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь оставил событие без комментариев.