Дом для пациентов

21 октября в подмосковную усадьбу Измалково съехались благотворители и врачи. Фонд «Подари жизнь» собрал их, чтобы показать строящийся пансионат для пациентов Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Со следующего года в пансионате «Измалково» будут жить 78 детей, которым уже не нужен стационар, но еще рано и опасно уезжать далеко от больницы. А на освободившиеся в больнице места можно будет взять следующих пациентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль

Измалково — это почти Переделкино, в нескольких сотнях метров — музей Булата Окуджавы, дача Пастернака. Напротив входа в усадьбу, в глубине,— главное здание. Рядом — несколько флигелей. До 1990-х здесь был детский санаторий, потом он закрылся, и все стало потихоньку разваливаться. В 2015 году фонд «Подари жизнь» получил усадьбу в аренду от московского правительства на 49 лет по цене рубль в год. Царский подарок сопровождался одним непростым условием: арендатор должен за свой счет отреставрировать всю усадьбу, причем без права использовать потом исторические здания для собственных нужд.

Правильная, бережная реставрация деревянной архитектуры — адски сложная и дорогая вещь. Один пример. Бревна в стенах флигелей превращались в прах от одного прикосновения — пришлось пригласить скандинавскую реставрационную фирму, которая с помощью специального оборудования создала точную трехмерную копию каждого бревна из новой древесины. Реставрация в итоге обошлась почти в 2 млрд руб. А восемь домов детского пансионата, построенные на краю территории усадьбы,— еще в 1,5 млрд руб. Зачем фонд во все это ввязался?

Проблема выздоравливающих пациентов — очень важная и абсолютно всеобщая. Ведь даже из очень хорошей больницы все-таки хочется поскорее уехать домой. Но выписывать пациента слишком рано опасно, особенно после тяжелой онкологии: нужны периодические осмотры, исследования, процедуры.

Сейчас эта проблема детей из регионов, только что выписанных из стационара, решается за счет фондов, которые арендуют для них квартиры вблизи больниц. У «Подари жизнь» таких квартир на сегодняшний день 40. Но аренда — вещь непостоянная, цены растут, а, например, найти что-то подходящее для детей-колясочников практически невозможно.

Однако во многих странах эта проблема уже решена.

— Для нас образцом был детский госпиталь St. Jude в Мемфисе (Теннесси, США),— рассказывает директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова.— Мы ездили туда посмотреть, как все устроено. У них один пансионат — на территории госпиталя. Еще один — прямо за больничной оградой, обычная гостиница. А в нескольких километрах от госпиталя — третий, Target House. Пансионат с домашней атмосферой. Таким должно стать и «Измалково».

У Центра Рогачева уже есть пансионат на 150 человек на территории больницы и реабилитационный центр «Русское поле» в не очень ближнем Подмосковье. А до «Измалкова» — всего 25 минут на машине. Медицинских услуг здесь не будет, но «Подари жизнь» надеется найти благотворителя для организации ежедневного шаттла в Рогачевку. Единственный известный мне пример чего-то подобного из других регионов — пансионат с дневным стационаром при екатеринбургской Областной детской клинической больнице.

— Пансионат не только для тех, кого только что выписали,— объясняет гендиректор НМИЦ имени Рогачева Николай Грачев.— Тут можно ждать консилиума или результатов исследования, жить в перерыве между курсами лечения. Мы выработаем алгоритм отбора детей для «Измалкова» — это непростая задача на самом деле.

Пансионат откроется примерно через год. Но домики уже построены. Они состоят из двух двухэтажных половинок с большой застекленной игровой зоной между ними. На каждом этаже каждой половинки — кухня и три комнаты со своими санузлами. Нижний этаж приспособлен для детей с ограниченными возможностями. Все мило и продуманно: стульчики разного цвета, каждому постояльцу свой, на кухне большое окно в игровую зону, чтобы мама могла готовить и одновременно приглядывать за ребенком.

«Измалково», по оценкам врачей, позволит Рогачевке увеличить свою пропускную способность на 15–20% — за счет более ранней выписки пациентов. То есть пансионаты при больницах помогают всему российскому здравоохранению. Но государство в их создании пока как-то мало участвует. «Измалково», как и пансионат в Екатеринбурге, создано целиком на деньги благотворителей. «Подари жизнь» привлек «Фармстандарт», «Сбер», Фонд Хабенского, «Лемана ПРО» (бывший «Леруа Мерлен») и других — каждый построил по домику. А реставрацию усадьбы взял на себя Роман Абрамович.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»