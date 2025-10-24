Платье с открытой спиной

Карина Ворожцова живет с мамой, папой, старшей сестрой и племянницей в Новокузнецке. У девочки грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. Консервативное лечение не помогло — Карине тяжело ходить и сидеть, мучают одышка и боль. Врачи в Москве готовы сделать операцию по современной технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая сохранит подвижность позвоночника и позволит девочке уже через полтора месяца вернуться к активной жизни. Но стоит операция больше двух миллионов рублей. У родителей Карины нет таких денег — нужна наша помощь.

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Карина учится в девятом классе. Учебный год только начался, но девочка уже думает об итоговых экзаменах в мае. Беспокоится. Хотя не так сильно, ведь ей сдавать только русский и математику.

— Это из-за инвалидности,— объясняет Карина.

Пожалуй, везение с числом экзаменов — единственный плюс Карининого состояния. Остальное никто везением не назовет. Даже то, что учителя отпускают ее с последних уроков домой. Было бы куда лучше, если бы педагогам не приходилось входить в положение.

А положение такое: позвоночник Карины искривлен настолько, что девочка не может долго сидеть, стоять и ходить. Болит спина, трудно дышать, хочется лечь. Собственно, когда Карина приходит домой из школы, она так и делает — ложится, подбирая позу поудобнее, чтобы болело меньше. Лежа и уроки делает.

— Совсем недавно я увидела, что Карина при ходьбе начала подволакивать ногу,— говорит мама девочки Оксана.— Раньше не было такого, хотя болеет дочка давно.

Но поблажки из-за инвалидности не влияют на успеваемость: Карина сдала бы и четыре экзамена, даже знает, что бы выбрала,— информатику, потому что несложно, и обществознание. Кто-то подумает, что «общество» девочке тоже кажется простым,— и ошибется. Карине интересно узнавать, как все устроено в мире людей. И еще мотив: предмет пригодится на юридическом. Девочка хочет стать юристом, как мама, планирует поступать в колледж, где есть юридическое направление.

Ежедневно Карина глотает обезболивающие и идет в школу. Потом возвращается, отдыхает. Иногда сил хватает, чтобы дойти до детского центра — там кружок юных волонтеров. Карине и ее товарищам в кружке рассказывают о самых разных вещах: как распознавать буллинг, как помогать младшим школьникам в летнем лагере, как посадить дерево. Впрочем, посадить дерево сама Карина все равно не смогла бы. Наверное, рядом бы постояла. Недолго.

В раннем детстве Карина была здоровой, но в три с половиной года мама заметила у дочки слегка выпирающие ребра справа. Рентген выявил искривление позвоночника 2-й степени. С того времени девочка выучила слово «сколиоз».

Много лет с болезнью Карины семья боролась консервативными методами: массажем, лечебной физкультурой, занятиями в бассейне. Однажды даже показалось, что деформация позвоночника остановилась. Но потом девочка резко выросла, начались головокружения, и врачи определили 4-ю степень искривления.

Через несколько лет консервативное лечение перестало помогать совсем. Доктора в Новокузнецке сказали, что нужна операция, но предложили ехать за границу. Однако Оксана решила искать спасения для дочки в России. В интернете нашла информацию о лечении сколиоза с установкой на позвоночник динамической конструкции. Отвезла Карину на консультацию в Москву. Врачи подтвердили диагноз и рекомендовали провести операцию не откладывая.

На вопрос о том, страшновато ли ей думать о предстоящей операции, Карина отвечает утвердительно, и это вполне нормально. Но больше всего девочку страшит, что после операции ничего не изменится, ведь хирургическое вмешательство — это не дерево посадить. Вдруг станет еще больнее? Еще хуже? «Нет, не может такого быть, хуже-то некуда»,— отвечает она сама себе.

Есть у Карины одно желание, девичья мечта: надеть на выпускной вечер платье с открытой спиной. Конечно, чтобы произвести эффект, но не только. Хочется почувствовать себя легкой, дышать свободно и стремительно бежать навстречу будущему.

Хирурги и Карина к операции готовы. Теперь дело только за нами.

Наталья Волкова, Кемеровская область