Сырье уступает диверсификации: рейтинг «Ъ» фиксирует смену лидеров роста на Северо-Западе

Структура ежегодного рейтинга быстрорастущих компаний Северо-Запада от ИД «Коммерсантъ» в Петербурге свидетельствует о трансформации экономики регионов. На смену сырьевой модели приходит диверсифицированное развитие, где лидерами роста становятся розничная торговля, обрабатывающие производства и ИТ-сектор. А поддержка государства в виде субсидий и размещения госзаказов — ключевым драйвером, говорят эксперты. О своем видении на расстановку сил рассказали аналитики в материале «Review Северо-Запад».

Редакция ИД «Коммерсантъ» в Петербурге представила ежегодный рейтинг ста крупнейших компаний СЗФО, оценив динамику выручки за два года. Позиции традиционных нефтегазовых гигантов ослабли, а вперед вышли ИТ-компании и торговые сети с триллионными оборотами. Как отметил в разговоре с «Review Северо-Запад» Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, основу экономики региона сегодня формируют ритейл, агропром, машиностроение и ИТ-сектор. Дополнительными стимулами роста выступают госзаказ и политика импортозамещения. «Однако этот эффект может носить фрагментарный характер: он уязвим к снижению покупательной способности, сбоям в поставках и нестабильности госзаказов»,— предупреждает эксперт.

Ключевым драйвером изменений выступает внутренний потребительский спрос. Лидерство «Агроторга» с выручкой 2,91 трлн рублей (чистая прибыль 44,4 млрд рублей, за два года абсолютный прирост выручки составил 917 млрд рублей) закономерна на фоне роста оборота розничной торговли в России по итогам 2024 года на 7,2%, до 55,59 трлн рублей. Устойчивость потребительской активности подпитывается и ростом реальных доходов населения, который в первом квартале 2025 года составил 7,1%. «При этом важно понимать — это не просто потребление "для потребления", а адаптация к новым реалиям, когда крупные покупки (квартиры, автомобили) стали менее доступны из-за высоких ставок, и средства перетекают в розницу»,— акцентирует частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Анализируя рейтинг, он отмечает, что цифры отражают переход от сырьевой модели к диверсифицированному развитию.

Впрочем, вице-президент НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Александр Ходачек предупреждает, что интерпретация данных требует осторожности из-за неполной отчетности некоторых предприятий в базе СПАРК. При этом эксперт подвергает сомнению тезис о доминировании потребительской модели роста, несмотря на присутствие в топе компаний пищевого производства. «Макростатистика свидетельствует об обратном: при уровне накопления в 6% потребительские расходы составляют лишь 2,1%. Население продолжает придерживаться сберегательной модели — по итогам полугодия объем средств на депозитах и финансовых инструментах достиг почти 61 трлн рублей, а по прогнозам ЦБ и Минфина, к концу года эта сумма может вырасти до 69 трлн»,— поясняет господин Ходачек.

Опора — госзаказ и импортозамещение

Аналитики отмечают, что экономика Северо-Западного федерального округа демонстрирует опережающую динамику. По итогам первого полугодия индекс промышленного производства, согласно данным Александра Ходачека, в СЗФО достиг 101,2% против 100,8% в среднем по России, а инвестиции в основной капитал выросли на 17%.

«Основным фактором роста выручки компаний является государственный оборонный заказ и связанные с ним инвестиции, которые стимулируют не только предприятия ОПК, но и смежные производства,— отмечает господин Ходачек.— Значительную роль играет также госзаказ в сфере агропромышленного комплекса, когда бюджетные организации размещают заказы на поставку сельхозпродукции и продукции пищевого назначения».

Эксперт также выделяет судостроительную отрасль как ключевую для регионов СЗФО, которая при исключении углеводородного сектора может считаться отраслью номер один. Так, например, в Петербурге она, согласно данным комитета по промышленной политике, аккумулирует свыше 20% промышленного потенциала.

Частный инвестор Федор Сидоров подтверждает, что обрабатывающие производства, ориентированные на импортозамещение, показывают устойчивый рост. «Обрабатывающие производства демонстрируют рост на 4,7% в первом квартале 2025 года, причем драйверами выступают машиностроение, химия и пищевая промышленность. Госзаказ продолжает поддерживать производственные сектора, компенсируя охлаждение в гражданских отраслях»,— констатирует он.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова добавляет, что крупные госконтракты в строительстве и машиностроении обеспечивают стабильность компаниям с высокой долей госучастия. Примером служит динамика АО «Метрострой Северной столицы», поднявшегося с 75-й на 45-ю позицию рейтинга. Компания работает по рамочному контракту на 602 млрд рублей, включающему 37 объектов метростроения.

При этом эксперты отмечают сохраняющийся структурный дисбаланс: высокотехнологичные производственные сектора, за исключением отдельных предприятий, представлены в экономике региона недостаточно широко.

Войти в IT

В рейтинге заметно усилились позиции занятых программной разработкой и ИТ-услугами компаний, среди которых ООО «СОФТЭКС», ООО «КомБит», ООО «Ретекомпьютерс» и ООО «НТЦ "Протей"».

«Присутствие ИТ-сектора в рейтинге значительно усилилось. Российский ИТ-рынок вырос на 15% в 2024 году, достигнув 3,01 трлн рублей, причем существенный вклад в этот рост внесли ИТ-услуги»,— комментирует Федор Сидоров.

По его словам, мощным катализатором стало импортозамещение программного обеспечения. «Количество продуктов в Едином реестре российского ПО выросло на 22% и превысило 25 тысяч. Компании вынуждены переходить на отечественные решения, что создает беспрецедентный спрос на разработку и внедрение»,— отмечает господин Сидоров. Он также обратил внимание на то, что среднегодовой темп роста российской ИТ-индустрии за последние пять лет составил 28%, а ее вклад в ВВП увеличился почти в два раза.

Вызовы

Общая картина подтверждает, что рост выручки у многих компаний сопровождается снижением прибыли. Как отмечают эксперты и бизнес, это свидетельство сохранения внешнего давления и высоких затрат на адаптацию. Дополнительным вызовом остается инфляция: по официальным данным, в СЗФО на конец 2024 года она составила 9,26% против 9,52% в среднем по России, однако эксперты указывали на реальные двузначные значения. Высокая ключевая ставка также вынудила бизнес оптимизировать процессы и отложить крупные инвестиционные проекты.

В компании ПАО «Северсталь», вошедшей в тройку лидеров рейтинга с приростом выручки за два года на 123 млрд рублей, рассказали, как удалось держать высокий темп. Это происходило за счет оперативной перенастройки логистики и цепочек поставок с европейского рынка на внутренний рынок РФ и на рынок ближайшего зарубежья РФ, в основном на страны СНГ, благодаря чему удалось сохранить высокую загрузку мощностей. «Важно отметить также, что мы увеличили долю продукции с высокой добавленной стоимостью в портфеле продаж (c 44% в 2022 году до 52% в 2024-м). Также в 2024 году мы приступили к реализации новой стратегии развития компании, в которой были учтены текущие вызовы и возможности»,— прокомментировали в ПАО «Северсталь».

Бизнес отмечает, что рост операционных и прочих расходов оказывает негативное влияние на рентабельность, хотя она и продолжает оставаться на относительно высоком уровне. «Основной вызов — это высокая ключевая ставка, которая сдерживает спрос на металлопродукцию. В первом полугодии он снизился на 15% к 2024 году из-за сокращения потребления в строительстве, машиностроении и ТЭК. Полноценное восстановление спроса возможно при снижении ключевой ставки до уровня ниже 12%, но необходимо учитывать определенную инерцию экономики, поэтому эффект от снижения ставки проявится с лагом до полугода»,— прокомментировали в «Северстали».

Некоторые организации показали сильное снижение выручки. К примеру, крупная дорожно-строительная компания АО «ВАД» не попала в рейтинг (в прошлом году была на 13-й строчке), показав за два года снижение выручки в 36 млрд рублей. В 2022-м ВАД показал максимальную выручку в 129,17 млрд рублей, а по итогам 2024 года — 93 млрд рублей. Интересно, что в рейтинге появились компании, занятые в автомобильной сфере, которая ранее переживала тяжелые времена. Так, в списке расположились ООО «Автополе Н», ООО «Автопитер», АО «Моторавто», АО «Север Минералс».

Нефтегаз в тени?

ПАО «Газпром», ранее стабильно занимавшее лидирующие позиции в рейтинге, по итогам 2024 года показало убыток в 1,076 трлн рублей. Динамика выручки демонстрирует устойчивую отрицательную тенденцию: после рекордных 7,979 трлн рублей в 2022-м показатель снизился до 5,62 трлн рублей в 2023-м, а совокупное падение за двухлетний период составило 1,722 трлн рублей.

Существенно сократилось и представительство дочерних компаний нефтегазового гиганта — с примерно 17% ранее до менее десяти юридических лиц в текущем рейтинге. Напомним, что с 2024 года в соответствии с указом президента Владимира Путина структуры «Газпрома» получили право самостоятельно определять объем раскрываемой финансовой информации. Эта норма уже повлияла на состав рейтинга.

«Нефтегазовые структуры испытывают спад из-за снижения мировых цен, санкционных ограничений, а также из-за снижения прозрачности отчетности»,— комментирует управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.

Перспективная картина

Эксперты выделяют несколько ключевых направлений для развития экономики Северо-Запада. Как отмечает Александр Ходачек, регион нуждается в предприятиях ЖКХ, включая выпуск уборочной техники и переработку отходов, а также в создании производств электроники и чипов. «В перспективе картина будет меняться по мере снижения ключевой ставки и стабилизации инфляции. Ключевые факторы — доступность кредитования, развитие технологического суверенитета и способность экономики генерировать спрос не только за счет бюджетных вливаний, но и через рост производительности труда и инноваций. Дальнейший рост будет определяться балансом между государственным стимулированием и развитием частного сектора»,— считает Федор Сидоров.

По мнению Павла Севостьянова, для трансформации текущего подъема в долгосрочный рост необходима целенаправленная политика: увеличение инвестиций в высокотехнологичное производство, повышение прозрачности отчетности и поддержка ИТ-решений.

Общероссийская экономическая картина остается неоднородной. «Сокращаются прибыли компаний — сальдированный финансовый результат снизился на 8,2% год к году (за первое полугодие 2025-го). Растет, хотя и более медленными темпами, оборот розничной торговли, платных услуг населению, общепит, часть отраслей обрабатывающей промышленности. Рост инвестиций в основной капитал замедлился до 4,3%»,— констатирует Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Она привела следующие цифры.

Промышленное производство демонстрирует разнонаправленную динамику: согласно данным за первое полугодие 2025 года, добывающие отрасли сокращаются (добыча угля -5,4%, газа -6,6% в августе), а обрабатывающая промышленность показывает рост 2,4%. Наибольшее увеличение продолжают демонстрировать производства, связанные с оборонным заказом и импортозамещением: транспортное оборудование (+62,2%), металлические изделия (+21,2%), компьютеры и электроника (+12%). Одновременно значительный спад наблюдается в автомобилестроении (-28,8%), мебельном производстве (-12,7%) и металлургии (-8,4%).

Алла Михеенко