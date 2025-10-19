Новым главным тренером футбольного «Спартака» может стать Луис Гарсия

Испанский специалист Луис Гарсия может занять пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает газета Marca.

Фото: AFP7 / Zuma / ТАСС Фото: AFP7 / Zuma / ТАСС

52-летний специалист в декабре прошлого года покинул «Алавес», в котором работал с 2022 года. Ранее он также возглавлял «Мальорку», «Вильярреал», «Хетафе» и другие команды. По информации Marca, Луис Гарсия согласовывает последние детали перед подписанием контракта со «Спартаком». Отмечается, что в приглашении испанца уже давно был заинтересован его соотечественник Франсис Кахигао, спортивный директор красно-белых.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиге (РПЛ). На его счету 19 очков в 12 матчах чемпионата страны, от идущего первым «Локомотива» его отделяет семь очков. В 12-м туре в субботу «Спартак» на своем поле не смог обыграть «Ростов» (1:1).

С мая 2024 года «Спартак» возглавляет серб Деян Станкович. Прошлый сезон РПЛ команда под его началом завершила на четвертой строчке, а в FONBET Кубке России сошла на стадии финала «пути регионов». В мае стороны продлили контракт до 2027 года. По данным Marca, руководство московского клуба считает результаты неудовлетворительными, они «поставили в тупик» сербского тренера.

Арнольд Кабанов