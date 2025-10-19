Мэры высшего уровня

Главы сразу нескольких субъектов РФ решили включить мэров крупнейших городов в состав региональных правительств. По мнению губернаторов, это позволит повысить авторитет градоначальников в глазах номенклатуры, а также упростить взаимодействие чиновников друг с другом. Эксперт видит в новой тенденции способ укрепления властной вертикали.

На минувшей неделе вологодский губернатор Георгий Филимонов включил мэров двух крупнейших городов региона — Вологды и Череповца — в состав областного правительства. Согласно его постановлению, Сергей Жестянников и Роман Маслов получили статус членов кабмина «с правом совещательного голоса». Как пояснили “Ъ” в пресс-службе господина Филимонова, это значит, что они будут участвовать в заседаниях правительства — «обсуждать, высказываться, спорить или соглашаться», но, в отличие от госслужащих, голосовать по рассматриваемым вопросам не смогут.

По словам источника “Ъ” в правительстве Вологодской области, благодаря новому статусу мэры получат возможность нарастить свой «административный вес».

«Чтобы их областные чиновники воспринимали более серьезно»,— объяснил собеседник “Ъ”. 36-летний Роман Маслов возглавил Череповец в марте, 49-летний Сергей Жестянников стал мэром Вологды в августе. Оба получили свои должности по инициативе губернатора Филимонова.

Сам господин Филимонов пояснил “Ъ”, что в новом качестве главы «самых экономически и социально емких территорий» будут «с еще большей ответственностью принимать активное участие в жизни региона на благо его развития». «Сделали мы это для того, чтобы и Сергей Жестянников, и Роман Маслов могли высказать свое мнение, участвовать в общем обсуждении, вносить свои предложения и быть вовремя услышанными»,— добавил глава региона.

Практика привлечения муниципальных руководителей к реализации полномочий исполнительной власти не нова, хотя ранее она носила факультативный характер. Например, в 2008 году тюменский губернатор Владимир Якушев включил всех без исключения глав районов и городов в состав кабмина «на общественных началах». А в 2020-м глава Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова «в целях совершенствования деятельности исполнительных органов власти» сделала членами правительства мэра Ханты-Мансийска и главу Сургутского района.

В конце сентября 2025 года аналогичное решение принял самарский губернатор Вячеслав Федорищев, анонсировав вхождение в кабмин мэров Самары, Тольятти и Сызрани.

Он объяснил это тем, что данные муниципалитеты консолидируют 75% экономического и человеческого потенциала региона. «С их главами я работаю каждый день и, может быть, даже чаще, чем с конкретными министрами»,— сказал “Ъ” господин Федорищев. По его словам, членство в кабмине позволит мэрам без его участия ежедневно взаимодействовать с коллегами по правительству: «У них появится больше возможностей развивать свои муниципальные образования».

О намерении включить в кабмин глав муниципалитетов минувшей весной говорил и тогдашний врио губернатора Свердловской области Денис Паслер (он пока не завершил формирование правительства после сентябрьских выборов). Кроме того, возможность такого шага прорабатывается в Пермском крае, рассказал “Ъ” источник, близкий к администрации региона.

Во Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления эту практику приветствуют.

«В конечном счете такой формат взаимодействия повышает статус руководителей городских территорий и позволяет оперативно решать многие вопросы на уровне областной власти»,— заявила “Ъ” глава ассоциации Ирина Гусева.

Политолог Ростислав Туровский видит в новой тенденции «еще один способ выстраивания властной вертикали»: «Мэры получают возможность работать в составе исполнительной власти, что позволяет им лучше понимать процессы регионального масштаба и реализовывать поставленные губернатором задачи. В ряде случаев это также увеличивает политический вес новых мэров, пришедших к власти с подачи губернаторов». Какой-либо дополнительной ответственности на муниципалов возлагаться не будет, что делает их присутствие в правительстве «скорее формальным, но с прицелом на лояльность и следование в русле губернаторской политики», добавляет эксперт.

