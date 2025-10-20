Деньги вперед мощности

Минэнерго рассматривает механизм финансирования строительства генерации, включающий предварительное авансирование 30% от стоимости проектов. Кроме того, дивиденды, полученные государством как акционером, Минэнерго готово направлять на развитие отрасли. Потребители вариант с принудительным авансированием не поддерживают. Аналитики же считают, что под каждый авансируемый проект должно подписываться отдельное соглашение при добровольном согласии крупной промышленности.

Минэнерго на заседании комиссии Госсовета по энергетике 17 октября предложило донастроить механизмы возврата инвестиций для строительства новой генерации. Так, рассматривается введение авансирования при условии, что 30% авансовых платежей для крупных проектов будет поступать с оптового энергорынка, еще 30% средств вложит инвестор, а 40% придутся на льготные кредитные средства. Предполагается, что они будут направляться через финансовый институт поддержки.

Предложенный механизм обсуждается в ходе разработки проекта нового федерального закона, согласно которому планируется создать компанию «Росэнергопроект», ответственную за типизацию проектных решений, а также финансовый институт развития.

Сейчас инвестконтракты заключаются по аналогии с договорами о поставке мощности: инвестор строит генерацию за свой счет или заемные средства, что впоследствии окупается в течение 15–20 лет за счет повышенной цены мощности для потребителей. Авансирование же предполагает включение инвестиционной составляющей в оплату мощности еще до ввода объекта в эксплуатацию (см. “Ъ” от 9 июня). Ранее председатель набсовета «Совета производителей энергии» Александра Панина оценила экономию от введения авансирования в 20 трлн руб. при условии, что 30% от CAPEX будут профинансированы заранее.

Кроме того, Минэнерго предлагает направлять дивиденды отраслевых госкомпаний на развитие отрасли, объем этого источника оценивается в 80 млрд руб. в год. При этом формирование и выплату дивидендов продолжает регулировать закон «Об акционерных обществах». «Государство — акционер в некоторых компаниях. Мы с Минфином обсуждаем, что, после того как дивиденды выплачены акционеру, часть из них или все направить на инвестресурсы»,— пояснил замминистра энергетики Евгений Грабчак. Вместо точечных налоговых льгот компаниям Минэнерго готово около 50% налоговых поступлений направлять в институт развития (до 400 млрд руб. в год), а также субсидировать процентные ставки по заемным средствам. Эти меры, по оценкам министерства, должны оптимизировать стоимость электроэнергии к 2042 году до 8–9 руб. за 1 кВт•ч в сравнении с прогнозируемыми 12,8 руб. за 1 кВт•ч.

88,4 гигаватта генерации планируется построить в РФ в рамках Генсхемы размещения энергообъектов до 2042 года.

«Совет рынка» (регулятор энергорынков) поддерживает предоставление льготных кредитов на строительство новой генерации, поскольку это может способствовать сдерживанию роста цен, но считает, что модель авансирования за счет потребителей требует проработки. Конкретные формы реализации механизма предварительного финансирования, принципы формирования перечня генерирующих объектов и потребителей, на которых будет распространяться механизм, еще обсуждаются. Также требуют проработки вопросы регулирования ответственности компаний, получающих авансы, условия таких договоров и порядок определения цен. В «Сообществе производителей энергии» сообщили “Ъ”, что приветствуют позицию Минэнерго по разработке механизмов финансирования крупных проектов, добавив, что конкретика обсуждается на профессиональных площадках.

В «Сообществе потребителей энергии» заявили “Ъ”, что предложенный вариант принудительного авансирования перемещает риски строительства и стоимость заимствований на потребителей без предоставления каких-либо встречных обязательств со стороны поставщика. Как считают в ассоциации, эффективнее и надежнее как для потребителей, так и для регулятора использовать добровольные двусторонние инвестиционные контракты (аналог Power Purchase Agreement — долгосрочных соглашений о поставках электроэнергии) со встречными обязательствами поставщика в виде ценных бумаг — акций и облигаций или долгосрочным дисконтом к цене электроэнергии.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает, что такая попытка детализации структуры финансирования отдельных инвестпроектов может привести к избыточному усложнению администрирования финансирования. По его словам, авансирование может увеличить инвестиционные возможности энергокомпаний, но и повысит риски неисполнения обязательств генкомпаний при неизменной величине потребительских платежей. Для компенсации риска потребуется снижение нормы доходности, что может противоречить корпоративным интересам производителей электроэнергии, отмечает господи Сасим. Для балансирования интересов потребителей и энергокомпаний, по мнению аналитика, авансирование энергостроек необходимо вводить только на условиях добровольного согласия потребителей: под каждый проект должно подписываться отдельное соглашение.

Анна Тыбинь