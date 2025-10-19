«Балтика» разгромила «Рубин» в 12-м туре РПЛ

В столице Татарстана прошел матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской «Балтикой» и казанским «Рубином». Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Первый мяч забил Брайан Хиль на 7-й минуте. Максим Петров забил на 19-й, третий гол забил Мингиян Бивеев на 80-й. На 52-й минуте нападающий казанского клуба Мирлинд Даку не реализовал пенальти в ворота «Балтики».

В следующем туре «Балтика» сыграет в гостях с «Пари НН». «Рубин» встретится с «Краснодаром». Матчи пройдут 26 октября.