WSJ: Kering продаст подразделение косметики L’Oreal

Kering близок к продаже своего подразделения косметики, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, люксовый холдинг договорился с L’Oreal.

Как утверждают источники WSJ, стороны уже достигли принципиальной договоренности. Подразделение косметики было оценено в $4 млрд. Если на бизнес не появятся другие претенденты или переговоры вдруг не развалятся в последний момент, то о сделке будет объявлено в ближайшие дни.

Kering запустил косметическое подразделение в 2023 году, сделав ставку на то, что мировой спрос на косметику продолжит расти. В том же году холдинг приобрел парфюмерный бренд Creed. Однако в этот момент с проблемами столкнулись ключевые подразделения Kering — Gucci и Saint Laurent. В итоге французский холдинг стал испытывать серьезные финансовые проблемы, а его долги к 30 июня этого года достигли уже $11 млрд. Это и вынудило нового гендиректора холдинга Луку де Мео пойти на продажу косметического подразделения, пишет WSJ.

