Власти опровергли взлом мессенджера Max

Публикации о взломе базы данных мессенджера Max сфабрикованы, заявили в Минцифры. Данные пользователей надежно защищены, утверждают там.

«Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей Госуслуг. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей»,— написала пресс-служба Минцифры.

В самом мессенджере также категорически опровергают информацию об утечке. «Информация не соответствует действительности. Это фейк, распространяемый анонимными источниками»,— сообщила ТАСС пресс-служба платформы.

Сегодня пользователь даркнет-форума DarkForums сообщил, что получил «полный дамп» базы мессенджера Max объемом больше 46 млн строк. По его утверждению, в них содержатся имена пользователей, телефоны и даже информация о том, привязан ли профиль к «Госуслугам». Автор также заявил, что у него есть доступ к внутренним системам компании-разработчика и в доказательство выложил несколько строк с данными пользователей.

В начале октября пресс-служба мессенджера Max сообщила, что в мессенджере зарегистрировалось больше 40 млн пользователей. Количество отправленных сообщений достигло 2 млрд, а звонков — 500 млн.