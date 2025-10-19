УНИКС остался единственным

В матче недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ УНИКС принимал «Локомотив-Кубань». Казанцы, являвшиеся единственной командой чемпионата, не потерпевшей в текущем сезоне ни одного поражения, таковыми остались и после встречи с краснодарцами. УНИКС победил со счетом 74:63 и закрепился на первом месте в таблице.

УНИКС и «Локомотив-Кубань» подошли к очередной, к слову, уже 72-й, очной встрече в рамках Единой лиги ВТБ (только в play-off команды пересекались девять раз, включая серию за третье место в прошлом сезоне), имея в активе очень неплохой старт в первенстве. Казанцы начали его с четырех побед подряд. Краснодарцы осеклись в стартовой игре, но затем выдали серию из трех выигранных матчей.

Так что, даже несмотря на то что УНИКС на своей площадке, как правило, особенно силен (в последний раз в Казани в рамках «регулярки» подопечные Велимира Перасовича проиграли еще 1 декабря прошлого года), шанс на то, что гости смогут дать ему бой, был чрезвычайно ощутимым. Так и вышло.

Несмотря на неизбежные сложности, с которыми вынужден сталкиваться «Локомотив-Кубань» в этом сезоне (команда не только сменила главного тренера, но и сильно перетряхнула состав, оставив только троих игроков из прежней основной ротации, и теперь, естественно, нуждается во времени на установление игровых связей), гости показали очень неплохую игру. С первых же минут завязалось крайне упорное противостояние, в котором если одна стороны предпринимала попытку убежать в отрыв, то вторая тут же отвечала.

У хозяев довольно быстро включился в игру Джален Рейнолдс (с 21 очком в активе он в итоге и стал самым результативным игроком встречи), у гостей по привычке нагрузку по добыванию очков тянул Патрик Миллер плюс Винс Хантер здорово помогал, не только набирая очки, но и отрабатывая в защите. И все же ближе к большому перерыву очередная попытка УНИКСа все-таки создать какой-то очковый перевес принесла успеху: Пэрис Ли два раза подряд попал с дистанции, и отдыхать команды отправились при счете 38:29 в пользу хозяев.

Трудно сказать, как наставник краснодарцев Антон Юдин мотивировал своих игроков в перерыве, но после возобновления матча они выдали отрезок в пять с лишним минут, на протяжении которого не позволяли УНИКСу набрать хотя бы одно очко. Неудивительно, что к тому моменту, как казанцы все-таки забили, вел уже «Локомотив-Кубань».

И тут уже пришла очередь Перасовича что-то придумывать. Он и придумал: у УНИКСа нашлись резервы на еще один рывок, который начался с дальнего попадания Маркуса Бингэма. Вскоре Андрей Лопатин (в этой игре он забивал немного, но как-то очень вовремя) своим трехочковым броском довел отрыв казанцев до семи очков. Времени, чтобы выравнять ситуацию, у гостей было достаточно, но УНИКС очень грамотно провел последние минуты встречи и победил со счетом 74:63.

Таким образом, казанцы остались единственной командой в чемпионате, не знавшей с его начала поражений. Они закрепились на первой строчке турнирной таблицы и опережают идущий на втором месте ЦСКА на одну победу.

Арнольд Кабанов