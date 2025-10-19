Кевин Дюрант возглавил рейтинг игроков НБА по заработку за карьеру

Кевин Дюрант продлил контракт с «Хьюстон Рокетс» и вышел на первое место в списке игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по суммарному заработку за всю карьеру, сообщает телеканал ESPN. С учетом нового двухлетнего соглашения на $90 млн он составит $598,2 млн Дюрант обошел в этом рейтинге главную звезду современного баскетбола Леброна Джеймса, который сейчас выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» ($583,9 млн).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кевин Дюрант

Фото: Dale Zanine-Imagn Images / Reuters Кевин Дюрант

Фото: Dale Zanine-Imagn Images / Reuters

Новый контракт 37-летнего Кевина Дюранта и «Хьюстон Рокетс» также включает опцию игрока на продление еще на год. Отмечается, что у игрока был вариант подписать максимальный контракт на $120 млн, но он пошел на уступки команде, чтобы дать ей необходимую гибкость и шанс лучше укомплектовать состав.

Кевин Дюрант, дважды выигрывавший НБА и дважды признававшийся самым ценным игроком финалов, в прошлом сезоне играл за «Финикс Санс». Прежде он представлял «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стейт Уорриорз» и «Бруклин Нетс». Со сборной США Дюрант четыре раза становился олимпийским чемпионом. Он единственный игрок в истории вида, которому это удавалось.

Арнольд Кабанов