Зумеры включают «дуркинг»

У зумеров новый тренд — отдых в психиатрических клиниках. В последнее время в социальных сетях набирает популярность направление «дуркинг»: молодые люди добровольно обращаются в психдиспансеры для снятия стресса и профилактики выгорания. Стоимость лечения зависит от вида медицинского учреждения и дополнительных услуг. В частных клиниках цена за сутки пребывания — 10-15 тыс. руб. за стандартную комнату. Госучреждения, как правило, предоставляют лечение на бесплатной основе в рамках обязательного медицинского страхования.

Но подходят ли условия содержания в психбольнице для отдыха? На этот вопрос “Ъ FM” ответила одна из пациенток такого заведения Ангелина: «Это, скорее, наше общее желание в каком-то информационном детоксе, потому что вокруг постоянный "успешный успех" или, наоборот, какой-нибудь трэш из Telegram-каналов. А там телефоны выдают всего на 30 минут в день. Это жестко, но это было мне очень необходимо, как и многим сейчас. Там мы очень любили играть в настольные игры, очень много рисовали, писали смешные стихи друг про друга, а мальчики потом зачитывали их под импровизированный битбокс. Было немножко кринжово, но все равно мило.

Условия такие же, что и в обычной больнице: несколько человек в палате, кровати стояли очень близко друг к другу, было все чисто. Нас выводили гулять два раза в день в сопровождении санитаров.

Тяжело было привыкнуть только к отсутствию дверей вообще везде, даже в туалете. Сначала было страшно ходить в душ по два человека, но трудности перестаешь замечать уже через неделю. Вместе с тем это очень серьезное лечение — на таблетках и капельницах, постоянные разговоры с врачами, психологами. Для тех, кому это реально нужно, это станет очень крутым отдыхом. Для тех же, кто ляжет туда по приколу, это будет похоже на психологическую пытку. Что касается меня, то я в итоге действительно смогла там отдохнуть».

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 млрд людей в мире имеют различные психические расстройства. Наиболее распространенные — тревожность и депрессивность. В 2021 году они составили более 2/3 всех психических нарушений. Чаще всего от расстройств страдают в возрасте 20-29 лет. Психоневрологический диспансер — не место для отдыха, подчеркнул психиатр-нарколог Алексей Казанцев: «Ни в одной психиатрической клинике отдохнуть невозможно. Там работают санитары, которые бдят за тобой день и ночь. Любой препарат с психофармакотерапией имеет побочные действия: сонливость, заторможенность, затруднение мыслительных процессов. Госпитализируют в психиатрию либо по направлению врача, либо когда человек социально опасен для себя и окружающих, не может себя обслуживать. В остальных случаях может быть только обследование.

В коммерческих заведениях также должны быть какие-то показания для госпитализации, та же тревога и депрессия. Ко мне после семи часов вечера часто приходят молодые люди, которые обходят всех психиатров Москвы. Доходит до того, что на приеме они заявляют, что у них биполярка или тревожно-депрессивное расстройство. На вопрос, как был сделан такой вывод, слышу, что в даркнете им это сказали. Любой антидепрессант начинает действовать после четвертой-восьмой недели приема, то есть через месяц. А такие пациенты, как правило, хотят чтобы депрессия прошла после первой таблетки. У молодых людей этот тренд еще связан с тем, что очень многие употребляют наркотики».

Кроме того, досрочно прекратить свой отдых и покинуть психиатрический стационар по собственному желанию не выйдет, отметили собеседники “Ъ FM”. Более того, активные жалобы на условия или процедуры могут быть расценены медицинским персоналом как симптом заболевания и стать основанием для продления курса лечения.

Ангелина Зотина