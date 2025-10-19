Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета

Власти США нарушили суверенитет Колумбии, нанеся удар по рыболовецкому катеру в ее водах, заявил президент страны Густаво Петро.

«Представители правительства США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак Алехандро Каранса не имел связей с наркоторговлей, его ежедневной деятельностью была рыбалка»,— написал Густаво Петро в соцсети X.

Президент Колумбии потребовал объяснений от властей США. Ранее он также писал, что 16 октября Соединенные Штаты нанесли удар по колумбийскому катеру «с поднятым мотором в знак неисправности и выключенным двигателем».

Американские военные с начала сентября наносят удары по судам в Карибском бассейне, которые, по данным разведки США, перевозят наркотики. Власти Венесуэлы в ответ на удары начали перебрасывать войска на побережье Карибского моря.