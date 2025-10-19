Губернатор Филимонов пообещал разобраться в пьяной драке своего заместителя

Губернатору Вологодской области Георгию Филимонову доложили, что его заместитель Иван Иноземцев поучаствовал в пьяной драке в Санкт-Петербурге. Глава региона сообщил, что изучит детали происшествия.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Георгий Филимонов

«Огульно обвинять, но и выгораживать кого бы то ни было не собираюсь»,— написал господин Филимонов в своем Telegram-канале. Он подтвердил, что два дня назад Иван Иноземцев действительно сообщал ему о планах поехать в Санкт-Петербург. Он отправлялся туда с женой и дочерью «на соревнования ребенка», вице-губернатор не был при исполнении.

Губернатор добавил, что госслужащим стоит сохранять холодный рассудок «если даже оппонент очень неправ», и предложил решать конфликты более цивилизованными методами.

Конфликт произошел в отеле на Биржевой линии Васильевского острова. Господин Иноземцев, а также его спутник, предположительно, гендиректор компании, занимающейся торговлей электронным оборудованием, сегодня утром познакомились в ресторане гостиницы с другим постояльцем. Знакомство вылилось в конфликт, а дальше — в потасовку, сообщала «Фонтанка». Оппоненты дрались стульями, на место происшествия пришлось вызывать Росгвардию и полицию.