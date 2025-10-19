ПЭК арендовал 23,5 тыс. кв. м складов в подмосковном Чехове

Оператор логистических услуг ПЭК заключил договор аренды 23,5 тыс. кв. м площадей в складском комплексе «Чехов» на Симферопольском шоссе в Подмосковье. Об этом «Ъ» сообщили в NF Group, выступившей консультантом сделки. Арендную плату аналитики оценивают от 235 до 353 млн руб. в год.

Спрос на логистические услуги продолжает расти в связи с активным развитием онлайн-торговли и маркетплейсов, говорит старший директор департамента складской недвижимости Ricci Руслан Готыжев. Компаниям малого и среднего бизнеса это позволяет не сталкиваться с проблемами нехватки персонала и удорожания складского оборудования, поясняет управляющий директор 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов

В настоящее время ПЭК располагает около 600 тыс. кв. м складской недвижимости по всей России. Выручка компании по итогам 2024 года составила 36,8 млрд руб., чистая прибыль выросла более чем вдвое, до 15,5 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Логистика нашла недвижимость».