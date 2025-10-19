Логистика нашла недвижимость

Оператор логистических услуг ПЭК договорился с MLP Михаила Гуцериева об аренде 23,5 тыс. кв. м в складском комплексе «Чехов» на Симферопольском шоссе по южному направлению Подмосковья. За аренду такого объема площадей компании придется ежегодно выплачивать 235–353 млн руб. Маркетплейсы и компании малого и среднего бизнеса активно пользуются логистическими услугами, поскольку они позволяют оптимизировать издержки, связанные с высокой арендной ставкой и дорогостоящим складским оборудованием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что оператор логистических услуг ПЭК арендовал 23,5 тыс. кв. м площадей в логопарке «Чехов», располагающемся на Симферопольском шоссе в Подмосковье, “Ъ” сообщили в NF Group, выступившей консультантом сделки. По оценке директора складской недвижимости консалтинговой компании Invest7 Александра Перфильева, за аренду 23,5 тыс. кв. м складских пространств ПЭК придется ежегодно выплачивать около 235 млн руб., сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин называет сумму в 353 млн руб.

Директор ПЭК:3PL Иван Масалов отмечает, что аренда такого объема складской недвижимости продиктована желанием компании расширить присутствие в Московском регионе, где наблюдается высокий спрос на логистические услуги.

Кроме того, ПЭК уже давно арендует еще один крупный распределительный центр в Чехове, расширение мощностей в логопарке неподалеку поможет оператору эффективнее обслуживать клиентов, говорит руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Евгений Бумагин.

ПЭК, основанная в 2001 году, занимается перевозкой, хранением и обработкой грузов. Сейчас в распоряжении оператора находится около 600 тыс. кв. м складской недвижимости по всей России. По данным СПАРК, 64,16% долей компании принадлежит Ирине Фирсовой, Вадим Филатов контролирует 30%, Олег Фирсов — 5,83%. Выручка оператора по итогам 2024 года увеличилась на 22% год к году, до 36,8 млрд руб., чистая прибыль за этот же период выросла более чем вдвое, до 15,5 млн руб.

Под управлением девелопера логопарков MLP Михаила Гуцериева находится около 1,7 млн кв. м складской недвижимости, среди проектов компании логопарк «Северное Домодедово» общей площадью 540 тыс. кв. м и склад «Подольск» на 206 тыс. кв. м. Сейчас 100% долей организации владеет Эрисхан Куразов. Выручка MLP за 2024 год составила 793,4 млн руб., значительно не изменившись год к году, указано в СПАРК.

Рост спроса на логистические услуги связан с высокими темпами развития маркетплейсов и организаций из сферы онлайн-торговли, считает старший директор департамента складской недвижимости Ricci Руслан Готыжев. В 2025 году интерес к таким сервисам увеличился примерно на 15% год к году, отмечает управляющий директор 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов. По итогам трех кварталов 2025 года доля логистических компаний в общем объеме спроса на логопарки составила 18%, следует из данных директора департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктора Афанасенко.

Такие услуги пользуются популярностью у компаний малого и среднего бизнеса: под давлением высокой стоимости заемных средств они оптимизируют издержки, отказываясь от собственных складов в пользу аутсорсинга логистики, отмечает Виктор Заглумин. Логистические операторы позволяют компании не сталкиваться с проблемами нехватки персонала и удорожания складского оборудования, говорит Гарольд Власов.

Между тем на рынке складской недвижимости наступает период стагнации: объем сделок с логопарками за третий квартал 2025 года упал вдвое год к году, до 947 тыс. кв. м, подсчитал партнер NF Group Константин Фомиченко. При этом объемы ввода за этот же период выросли почти вдвое, до 848 тыс. кв. м, уточняет эксперт. На этом фоне вакансия в сегменте уже к концу текущего года увеличится на 3 процентных пункта год к году, до 4,5%, подсчитал Евгений Бумагин.

София Мешкова, Александра Вебер