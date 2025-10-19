Fashion-ритейлер «Твое» в третий раз за год сменил гендиректора

В fashion-ритейлере «Твое» 16 октября сменился генеральный директор. Им стал Алексей Вуколов, ранее возглавлявший сеть магазинов «Связной» и кофеен One Price Coffee.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Алексей Вуколов в 2010 году

Это уже третья смена CEO в компании за последний год. В декабре 2024 года гендиректором была назначена Евгения Завгородная, в марте 2025 года ее сменил Денис Косаченко. В «Твое» не предоставили комментариев по поводу смены руководства.

Финансовые показатели компании в 2024 году продолжали демонстрировать негативную динамику: выручка составила 17,34 млрд руб., снизившись на 0,2% год к году, чистый убыток составил 372 млн руб. против прибыли в 678 млн руб. годом ранее. Аналитики связывают частые смены руководства с неудовлетворенностью владельцев текущими результатами деятельности компании.

